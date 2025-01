CASE PIÙ CARE A LECCO: AUMENTANO I COSTI DI AFFITTI E VENDITE IN CITTÀ

LECCO – Sotto l’albero dei lecchesi affitti più alti e prezzi di vendita degli immobili aumentati. È ciò che certifica il report del mese di dicembre 2024 di Idealista, che monitora l’evoluzione di questi due indicatori sul territorio nazionale.

Il capoluogo lariano, per quanto riguarda il capitolo affitti, fa registrare un prezzo al metro quadrato di 10,5 euro: confrontato con il dato del mese di novembre, questo è in calo dello 0,9 %, ma fa segnare un + 1,8 % rispetto al settembre dello stesso anno e addirittura un

+ 10,1 % rispetto al dicembre del 2023. Ad ottobre di quest’anno è stato registrato inoltre il massimo storico per il prezzo al metro quadrato, che ha toccato i 10,9 euro.

Le vendite a Lecco registrano invece variazioni più contenute, ma con aumenti ugualmente importanti: nel mese di dicembre, il prezzo medio al metro quadrato di una casa in vendita in città toccava i 2.338 euro, + 1,5 % rispetto al mese precedente e addirittura un + 3,9 % rispetto a settembre 2024. In un anno, rispetto a dicembre 2023, il valore è aumentato dell’8,0 %.

A seguire, lo storico delle variazioni dei due valori nell’ultimo anno.