LECCO – Pubblicato il bando l’assegnazione di 68 unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito Territoriale di Lecco localizzate nei Comuni di Bulciago, Calolziocorte, Costa Masnaga, Galbiate, Lecco, Malgrate, Molteno, Olginate, Sirone e Valmadrera e di proprietà di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio e dei Comuni di Costa Masnaga, Galbiate, Lecco, Malgrate, Sirone e Valmadrera, come indicato nella tabella in pagina.

Ente Proprietario Comune NUMERO ALLOGGI ALER BG-LC-SO Bulciago 1 Calolziocorte 19 Galbiate 2 Lecco 16 Malgrate 1 Molteno 3 Olginate 3 Valmadrera 4 COMUNI Costa Masnaga 1 Galbiate 2 Lecco 8 Malgrate 1 Sirone 1 Valmadrera 6

Il bando è pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito con anche una nota sintetica con le informazioni per i cittadini interessati a presentare domanda e indicazioni per gli sportelli allestiti dai Comuni e Aler dove rivolgersi per ricevere assistenza.

> Clicca qui per leggere l’avviso pubblico

L’Ambito di Lecco comprende i Comuni di Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.