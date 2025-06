CASERMA CARABINIERI DI OGGIONO: LAVORI FERMI IN ATTESA DI NOVITÀ

OGGIONO – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito una risposta scritta a un’interrogazione parlamentare riguardante lo stato dei lavori per la nuova Caserma dei Carabinieri di Oggiono. La gestione dell’appalto è affidata al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre il Comune di Oggiono mantiene la responsabilità per la progettazione e la direzione dei lavori.

I lavori hanno subito diversi rallentamenti, dovuti prima alla rescissione del contratto con l’impresa appaltatrice, poi a richieste di varianti progettuali, difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali e aumenti dei costi delle materie prime. Attualmente il cantiere è fermo, in attesa che il Comune definisca i rapporti con la direzione lavori. Il costo complessivo dell’opera è stato aggiornato a 1.058.856,86 euro, rispetto agli iniziali 898.733,21 euro.

All’interno dell’edificio, i lavori principali sono stati completati, restano da ultimare alcune rifiniture e installazioni tecniche, che verranno realizzate vicino alla data di consegna per motivi legati alle garanzie sugli impianti. Per quanto riguarda le aree esterne, sono state completate le aiuole e la recinzione, mentre mancano ancora la viabilità di accesso alle autorimesse e gli allacciamenti alle reti di smaltimento delle acque piovane. Questi ultimi interventi hanno richiesto una nuova variante e un lieve aumento dei costi.

Per il secondo lotto, che riguarda la palazzina alloggi, il contratto era stato firmato il 12 febbraio del 2021, ma è stato successivamente rescisso dall’impresa vincitrice. Si è deciso quindi di completare prima i lavori della caserma, per evitare interferenze tra due cantieri contemporanei. Una volta terminato l’edificio principale, si procederà con il secondo lotto.