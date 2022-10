VALMADRERA – Nella seduta di mercoledì 26 ottobre la Giunta Comunale di Valmadrera ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnica Economica per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, redatto dagli Uffici Tecnici Comunali.

Valmadrera ha sempre vantato un efficiente Corpo dei Vigili del Fuoco, ricco di luminose tradizioni, che ha mietuto consensi ed elogi per il generoso attaccamento al dovere. Nell’archivio comunale ci sono dei documenti che provano chiaramente che una “squadra di pompieri” esisteva già nel 1866 e forse anche prima, sia pure non riconosciuta ufficialmente. Erano cittadini organizzati e reclutati dai “sedat” (negozianti di seta) del tempo, per lo spegnimento degli incendi nelle loro filande, ma che prestavano la loro opera sia in paese che nelle borgate vicine. Purtroppo una parte più antica degli archivi è andata perduta in seguito ad un allagamento degli scantinati avvenuto negli anni ’60.