CASINÒ CAMPIONE, PIAZZA SPIEGA: “USCII 5 ANNI PRIMA DEL FALLIMENTO”

In merito alle notizie di stampa apparse relative all’azione arbitrale promossa da Casinò di Campione spa, preciso quanto segue:

Ho ricoperto a titolo gratuito la carica di consigliere di amministrazione dal 2010 al 2013, per poco più di due anni. La mia carica è cessata 5 anni prima del fallimento della casa da gioco. L’ex presidente Mario Venditti chiama in causa tutti gli amministratori e organi di controllo di quel periodo in una procedura arbitrale, contestando la mala gestio dell’azienda. Non vi è alcun procedimento penale nei miei confronti. Non si contesta alcuna appropriazione indebita o sottrazione di denaro. Ritengo l’azione totalmente infondata e temeraria. Attiverò ogni forma di tutela della mia immagine e onorabilità, devolvendo in beneficenza il ricavato dei danni subiti.

Mauro Piazza