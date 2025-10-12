CASO BERTACCHI, LA DIRIGENTE: “STANNO TUTTI BENE, AVVIEREMO RIFLESSIONI”

In merito a quanto accaduto al termine della giornata scolastica di sabato 11 ottobre e a quanto riportato dagli organi di informazione, l’Istituto Bertacchi comunica che le 25 persone soccorse con tempestività, 24 studenti e un’insegnante, sono tutte state valutate in buone condizioni e rientrate a casa immediatamente (22) o nel primo pomeriggio di sabato (3).

Non è stata necessaria alcuna evacuazione dell’edificio scolastico: tutte le classi non coinvolte hanno svolto regolarmente le lezioni fino alle ore 12, orario di chiusura delle attività didattiche.

Una volta accertata la responsabilità dell’accaduto, l’Istituto applicherà il regolamento disciplinare in vigore e metterà soprattutto in campo le risorse educative che competono alla scuola, al fine di incentivare una riflessione sul rispetto, sul senso di responsabilità e sulle possibili conseguenze delle azioni.

La dirigente scolastica

Stefania Perego