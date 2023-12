CASO BIONE, TRUFFA AL COMUNE. CHIESTE DUE CONDANNE DA 8 MESI A TESTA

LECCO – Richieste due condanne, ciascuna a otto mesi di carcere, da parte della Procura della Repubblica di Lecco nei confronti dei due esponenti di Sport Management Fabio Grisotto e Sergio Tosi – già direttore generale e presidente della società a processo per la presunta truffa ai danni del Comune di Lecco. Nel triennio 2017-2019, l’impresa veronese aveva in gestione il centro sportivo del Bione, sulla quale la Guardia di Finanza aveva individuato una differenza tra il fatturato della stessa Sport Management e quanto quest’ultima avrebbe dovuto “girare” nelle casse di Palazzo Bovara.

Le Fiamme Gialle hanno scoperto mancati versamenti al Comune per 5mila euro nel 2017, 44.000 per il 2018 e altri 32mila relativi al 2019: in totale dunque circa 81.000 euro. L’amministrazione comunale lecchese si è costituita parte civile, l’ex dipendente Carla Silva che aveva fatto partire l’indagine ha confermato i fatti nel corso dell’udienza di lunedì, avanti il giudice monocratico Giulia Barazzetta.

Il PM Mattia Mascaro ha chiesto che entrambi vengano condannati a 8 mesi di reclusione – oltre a 800 euro di multa, assoluzione invece invocata dai legali degli imputati. Il Comune di Lecco, in qualità di parte civile, chiede invece indietro gli 81mila euro “mancanti” – in alternativa una provvisionale da 50.000 euro con la quota rimanente da definire.

RedGiu