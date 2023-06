LECCO – Mauro Balata, presidente della Lega nazionale professionisti Serie B, si è espresso a La Gazzetta dello Sport in merito al ‘caso Calcio Lecco‘ che sta tenendo banco in queste settimane.

I blucelesti infatti attendono di conoscere la categoria in cui militeranno nel prossimo campionato: se in Serie B come da verdetto sul campo al termine di una cavalcata che ha raccolto le simpatie di tutto il calcio italiano, o se dovranno ripartire dalla D a causa di un cavillo burocratico, senza escludere tuttavia una estate di battaglie legali.

“Aspettiamo – ha commentato Balata – di acquisire tutta la documentazione presentata dal Lecco e che si esprimano gli organi federali che hanno la competenza per farlo. Le regole sono quelle – ribadisce il presidente della Lega – ma in questo caso va considerato un fatto: se i playoff di Serie C vengono fatti slittare di dieci giorni, probabilmente ci si sarebbe dovuti preoccupare delle società promosse come il Lecco, aiutandole nello sbrigare le pratiche per l’iscrizione oppure prorogando i termini della stessa”.

“Il Consiglio federale avrebbe potuto acquisire per tempo l’istanza di proroga – aggiunge Balata, e conclude -. Carte? Il Lecco è in regola con la documentazione economica“.