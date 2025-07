CASO DURANTE: E IL SINDACO DOPO 4 GIORNI DISSE: VIA, MA NON È UN MOSTRO

LECCO – Ci ha impiegato 4 (5?) giorni a decidere: la maxi gaffe social dell’assessora Alessandra Durante è stata presa in carico lunedì dal sindaco Mauro Gattinoni il quale ha annunciato allora di volersi prendere – appunto – “qualche giorno” per riflettere.

E alla fine, con una conferenza convocata in fretta e furia a Palazzo Bovara, il verdetto del ‘Gatto’ è stato: “Non è Durante la hater, in un attimo si è creato il mostro con una certa ambiguità”. Ammette però, Gattinoni, che “l’errore è stato fatto e quello principale è l’anonimato, non metterci la faccia”.

“Il motivo – spiega dal suo punto di vista il primo cittadino – è che vedendo l’ennesima accusa nei riguardi dell’amministrazione ha voluto prenderne la difesa , ma lo ha fatto in forma anonima, incrinando il rapporto di trasparenza tra i cittadini”.

Il sindaco “è rimasto incredulo di quel mostro che è stato creato rispetto a cinque anni di lavoro fatto e fatto bene…“.

A seguire, l’elencazione dei “pro” e tutti i successi di Alessandra Durante nel quinquennio a Palazzo Bovara. E infine, dopo 20 minuti buoni, ecco l’annuncio: “Dimissioni accolte”. Il sindaco si riserva di nominare altri assessori.

