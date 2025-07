CASO DURANTE, FRIGERIO (ITALIA VIVA): “FINALMENTE TERMINA UN CALVARIO”

Finalmente registriamo la parola fine sul caso dell’Assessore Alessandra Durante.

Fine della disinformazione che ha colpevolmente accresciuto e deformato un errore da subito riconosciuto e fine di un travaglio personale che l’ha coinvolta e segnata.

Fine di una responsabilità amministrativa che, abbiamo udito dalle parole del Sindaco, è sempre stata onorata con l’impegno e i risultati che tutti le riconoscono… oggi ancor più di ieri.

Fine di un calvario a cui Alessandra è stata sottoposta ben oltre le proprie responsabilità e addirittura attraverso il falso.

Una fine che chiude una brutta pagina e alla quale non aggiungiamo altro, lasciando che ciascuno si assuma le proprie responsabilità politiche e amministrative secondo i ruoli che gli competono.

In una vicenda che ha visto tanti sbagliare, che ha mostrato i limiti e la pericolosità della comunicazione moderna, compresa quella dei media, pensiamo occorra scrivere anche la parola inizio.

Tanti cittadini sono stati trascinati dentro una realtà a tratti surreale e molti hanno chiesto , inascoltati , di fermare una vicenda che sentivano fortemente manipolata… per usare ancora le parole del Sindaco.

Ad andare in frantumi non sono state alcune piastrelle, ma uno dei più bei lavori compiuti da un assessore in questi anni.

Nel ringraziare Alessandra per questo impegno, siamo qui ad assicurarle che queste piastrelle virtuali saranno riparate, in primis dai cittadini lecchesi che hanno capito molto di più di quanto, chi avrebbe dovuto aiutarli a comprendere, non abbia fatto.

Andrea Frigerio – Consigliere Comune di Lecco e Presidente di Italia Viva Lecco