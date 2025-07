CASO DURANTE, ITALIA VIVA LECCO SOSTIENE LA PROPRIA TESSERATA

LECCO – La vicenda dell’assessora Alessandra Durante, che sui social ha attaccato dietro un profilo anonimo un cittadino critico nei confronti dell’amministrazione, ha scatenato le critiche delle opposizioni e le riflessioni della maggioranza. L’assessora ha oresentato le proprie dimissioni al sindaco Mauro Gattinoni, che si è preso del tempo per prendere una decisione.

Un ulteriore commento in merito alla vicenda è arrivato da Andrea Frigerio (in copertina), presidente di Italia Viva Lecco, partito di cui faceva parte Durante: “La classica buccia di banana che non t’aspetti ti fa scivolare sul terreno dove ti senti più sicura. Capita, purtroppo anche agli alpinisti più esperti con conseguenze imprevedibili e a volte fatali”.

“Quattro anni di lavoro e una vita di impegno culturale, familiare, politico coerente e viva sul piano dei valori non devono essere sacrificati sull’altare di un seppur ingiustificabile post che non rappresenta ciò che invece è l’assessore Durante.

Una donna che ha sempre profuso ogni sforzo possibile, senza lesinare energie nel costruire relazioni e progettualità con le realtà che si occupano di giovani, famiglie, scuola”, ha ricordato il presidente.

“Rassegnando le dimissioni – conclude Frigerio -, ha confermato quel senso etico e morale che l’ha sempre contraddistinta nel suo impegno personale e politico.

Il sindaco Gattinoni si è preso giustamente una pausa di riflessione.

Nel frattempo la comunità di IV esprime ad Alessandra Durante tutto il proprio sostegno e solidarietà”.