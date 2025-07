CASO DURANTE, VALSECCHI: “GARANTIRE RAPPRESENTANZA FEMMINILE IN GIUNTA”

Nei giorni scorsi sono intervenuto istituzionalmente sulla vicenda della surroga dell’assessore Alessandra Durante che ha rassegnato le dimissioni per i noti fatti di cronaca.

Ho interpellato anche la commissione pari opportunità con la missiva che allego, facendo presente che assegnare a tre assessori maschi le deleghe di una assessore rappresentativa della componente femminile non era possibile; la legge è chiara e inequivocabile bisogna garantire il 40% della rappresentatività della minoranza maschile o femminile nell’esecutivo.

La presidente della commissione pari opportunità mi ha risposto dicendomi che la situazione è stata già portata all’attenzione del Sindaco e si sta provvedendo a trovare idonea soluzione, evidentemente con la nomina di una donna in Giunta che rimuova l’errore inopportuno di valutazione.

Buongiorno,

Con la presente, in quanto membro della commissione pari opportunità di Lecco, sono a segnalare una grave inadempienza istituzionale.

Nei giorni scorsi l’assessore Alessandra Durante ha rassegnato le dimissioni, successivamente accettate dal Sindaco Gattinoni.

Lo stesso sindaco anziché procedere alla sostituzione dell’assessore dimissionario ha ritenuto di dover redistribuire le deleghe della dott.ssa Durante a tre assessori maschi presenti in Giunta.

Così facendo c’è stata una grave violazione della legge che impone e garantisce per la parte minoritaria di sesso il rispetto del 40% della rappresentanza in Giunta.

Chiedo alla presidente della commissione di promuovere un incontro finalizzato a stigmatizzare questa inadempienza e cercare, attraverso la nostra voce di commissione pari opportunità , di ripristinare immediatamente condizioni idonee della rappresentanza femminile all’interno dell’esecutivo, rimuovendo una operazione inopportuna e avversa alla legge.

In attesa di vostro cortese riscontro, cordialità.

Corrado Valsecchi, capogruppo consiliare di Appello per Lecco e membro della commissione pari opportunità