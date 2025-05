CASO GILARDI, CHIESTO UN MESE A TESTA PER LE DUE “IENE” ED EL MAZOURY

I tre devono rispondere della presunta diffamazione, undici gli episodi con servizi tv contestati agli imputati nella querela depositata dall’ex amministratore di sostegno, avvocato Elena Barra, “per aver raccontato in modo non veritiero oltre che fazioso” il caso di Carlo Gilardi, ricoverato in una casa di riposo inizialmente contro la sua volontà perché ritenuto non in grado di badare a se stesso e per difenderlo da chi avrebbe cercato di approfittarsi di lui. Ma Le Iene avrebbero lasciato intendere che chi si occupa dell’anziano lo avrebbe danneggiato per mettere le mani sui suoi soldi: da qui la querela per diffamazione dell’amministratrice di sostegno Barra.