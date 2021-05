AIRUNO – Che Carlo Gilardi, l’anziano ricoverato contro la sua volontà in una RSA lecchese, desiderasse tornare a casa ormai è cosa ben nota, ma, da oggi, c’è un’altra autorità che sostiene la sua posizione: si tratta di Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private, che, dopo aver fatto visita al 90enne, esporrà un documento al Sottosegretario del Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, sperando di mettere la parola fine a una vicenda che avanza da mesi.

Il garante ha voluto soffermarsi su come le decisioni prese per la tutela dell’ex professore ne abbiano minato la libertà, finendo per contrastare nettamente le volontà dello sfortunato protagonista, che è sempre stata la stessa: tornare a vivere nella sua abitazione.