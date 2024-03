CASO GILARDI, LA CASSAZIONE ASSOLVE ANCHE L’EX BADANTE EL MAZOURY

ROMA – Ancora una sentenza di grande rilievo nell’ambito del controverso caso, ancora non del tutto chiarito, relativo alla parte finale della vita dell’ex professore Carlo Gilardi, scomparso nell’ottobre del 2023 all’età di 92 anni dopo un lungo periodo trascorso alla ‘Airoldi e Muzzi’ – quello che il comitato sorto in nome della sua libertà ha sempre definito una sorta di “detenzione” contro la volontà dell’anziano di Airuno.

La Corte di Cassazione ha infatti annullato la sentenza di condanna a un anno e 8 mesi di Brahim El Mazoury (nella foto a sinistra) l’ex badante del professore, accusato di circonvenzione di incapace e rinviato gli atti alla Corte d’Appello di Milano. L’avvocato Mattia Alfano, che assiste El Mazoury, spiega: “La nostra difesa si è basata su tre punti: nel primo siamo partiti dalla sentenza della Corte Europea che aveva sollevato perplessità sull’intera vicenda, partendo dal fatto che non era stato dichiarato totalmente incapace di intendere e volere”. In secondo luogo la difesa di El Mazoury ha insistito sul fatto che non c’è stato alcun danno perché Carlo Gilardi gestiva i soldi che gli venivano affidati dal giudice tutelare e amministratore di sostegno, quindi non c’è il presupposto della circonvenzione di incapace.

“Ora – conclude l’avvocato Mattia Alfano – attendiamo le motivazioni dell’annullamento della sentenza e il rinvio in Corte d’Appello a Milano, comunque a nostro avviso non ci sono gli elementi per ravvisare una circonvenzione di incapace”. Un altro aspetto evidenziato dal legale dell’ex badante del professor Gilardi: accusati di circonvenzione di incapace solo gli extracomunitari e gli altri – gli italiani, compresi alcuni abitanti di Airuno – no? Perché questo discrimine?

Sulla questione l’avvocato Andrea Artusi, che ha assistito tre extracomunitari sempre accusati di circonvenzione di incapace e tutti assolti in primo grado, dice: “Bastava leggere i documenti per capire che non cerano gli estremi di alcun reato”.

Nel frattempo il caso del professor Gilardi continua a tener banco dentro e fuori dai tribunali.

A.Pa.

.

SU LECCO NEWS LEGGI ANCHE: