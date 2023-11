CASO GILARDI. LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DIVENTA DEFINITIVA

AIRUNO – La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 6 luglio 2023 (Calvi e C.G. c. Italia n. 46412/21) che ha stabilito che nel caso Gilardi l’Italia ha violato l’articolo 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è divenuta ormai definitiva.

L’ingerenza finalizzata a proteggere il benessere dell’anziano collocato per supposta protezione in una Rsa a Lecco – dice la Corte – non era né proporzionata né idonea alla sua situazione individuale.