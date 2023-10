STRASBURGO (F) – L’europarlamentare Angelo Ciocca annuncia una visita a Carlo Gilardi, al momento ricoverato in gravi condizioni, per esprimere vicinanza nei confronti di un uomo che sta lottando per la sua vita. La visita è prevista per oggi, sabato, alle 16 e “rappresenta non solo un gesto di solidarietà personale, ma anche un segnale forte dell’importanza di affrontare le questioni di salute e benessere a livello comunitario”.

“La situazione di Carlo Gilardi è un monito per tutti noi”, ha dichiarato Ciocca. “È nostro dovere garantire che nessuno sia lasciato indietro. La sua lotta è la nostra lotta e dobbiamo fare tutto il possibile per porre rimedio a questa situazione”. Ciocca ha espresso la sua preoccupazione per la situazione di Gilardi e ha sottolineato la necessità di un’azione immediata. “Non possiamo restare a guardare mentre un uomo lotta per la sua vita. È nostro dovere intervenire e fare tutto il possibile per aiutare”.

La visita di Ciocca è “un passo importante verso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla situazione di Gilardi e sulla necessità di un intervento immediato, con la necessità di rendere sempre più trasparente la questione relativa all’assistenza rivolta a quest’uomo ed al corretto operare”.