CASO LINEELECCO. LO SCARICABARILE IN SALITA, NUOVA DISCIPLINA OLIMPICA

Lo scaricabarile in salita è la nuova disciplina olimpica che vede in competizione i per la medaglia di tolla i due atleti Mauro Gattinoni per la squadra del Comune e Mauro Frigerio per la squadra di LineeLecco.

La gara per la medaglia è serrata già leggendo le lettere a forma di pugnale che stanno girando carbonarescamente tra redazioni, consiglieri, assessori e qualche malcapitato lettore messo in copia.

La sfida è partita con la prima lettera a firma del Sindaco Gattinoni al Cda di LineeLecco e l’ultima, finora, quella di ieri dello stesso Cda di LineeLecco al Sindaco Gattinoni.

Uno scaricabarile in salita che hai voglia a lanciare in su la tua botte piena di giustificazioni, spiegazioni, numeri e distinguo, te la ritrovi comunque in un amen in mezzo ai piedi.

La lettera di precisazioni di ieri del Presidente dimissionario Frigerio, di ben quattro pagine, che rotola fin su a Gattinoni come risposta al barile a forma di dura lettera di due settimane fa dello stesso Sindaco inviata all’Assemblea di LineeLecco e rotolata fin al margine del Bilancio con i paragrafi: negligenze, conti sballati, demolizioni e ricorsi, non può essere risolutiva

Pur ancora segreta ai cittadini quest’ultima è finita tra i piedi del Sindaco nonostante nel mezzo l’invio di una seconda lettera dello stesso Sindaco che contraddiceva e smentiva il sé stesso della prima, perché i barili rotolano e si scaricano, ma non è escluso che prima si bevano.

Così adesso in sintesi adesso siamo davanti alla classifica dello scaricabarile con:

– Alla prima giornata la lettera del Sindaco che fa scaricabarile su LineLecco;

– Il passaggio del turno ha portato una seconda lettera del Sindaco che fa scaricabarile sullo stesso Sindaco che anche la moviola ci sta capendo meno di lui.

– I quarti di finale di oggi vedono la lettera ancora segreta di risposta di LineeLecco che fa scaricabarile sul Sindaco.

Siamo in attesa della semifinale di domani alle ore 18 sul campo della Commissione consigliare congiunta I e V dove non è per nulla escluso che lo scaricabarile finirà tra i piedi dei cittadini ignari e incolpevoli.

L’eventuale finalissima tarderà comunque ad arrivare.

Intanto che tutto rotola, rotola, rotola e piove all’insù, il Presidente Frigerio nel suo turno dello scaricabarile annuncia le sue future dimissioni preannunciando però una lettera in autotutela al Sindaco vergata dal legale.

Non vuole un altro posto in quota Comune, però nemmeno quello a Pescarenico.

Intanto nello scaricabarile dei soldi che scendono dai conti e dei passeggeri che non salgono sui bus si preannuncia un Piano di ristrutturazione, per sistemare conti, servizi, parcheggi e bus, che non si capisce perché il Cda di LineeLecco in questi anni non l’abbia ancora fatto e il Comune ancora chiesto.

Ma si sa che anche nel più atletico scaricabarile non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.

Francesco “Harry Truman” Tasso*

*Il primo è l’inventore del servizio postale moderno. L’altro sulla scrivania presidenziale aveva un blocco di marmo con scritto: “lo scaricabarile finisce qui”.