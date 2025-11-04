CASO MORGAN, 100MILA EURO NON BASTANO PER RITIRARE LA QUERELA

LECCO – Il procedimento giudiziario che vede coinvolto il cantautore Morgan per presunti atti di stalking nei confronti della ex Angelica Schiatti ha vissuto un nuovo capitolo in aula, dove si è discusso dell’eventuale archiviazione della querela. Tuttavia, la proposta avanzata dalla difesa dell’artista non ha convinto la parte civile né il giudice, che ha rinviato la causa al prossimo 9 dicembre.

Durante l’udienza, l’avvocato difensore di Morgan Rossella Gallo si è presentata con un assegno da 100mila euro come proposta di risarcimento per chiudere la vicenda. La somma, ritenuta “incongrua” dalla parte civile, è stata rifiutata. Angelica Schiatti, ex compagna del cantante e parte offesa nel procedimento, ha deciso di non ritirare la querela, mantenendo aperto il contenzioso.

Il giudice Martina Beggio, preso atto della mancata conciliazione tra le parti, si è riservata la decisione e ha aggiornato la causa al 9 dicembre.

RedGiu

LEGGI ANCHE: