CASO MORGAN. ILLUSTRATO IL PERCORSO RIPARATIVO, NUOVA UDIENZA A LUGLIO

LECCO – Marco Castoldi, in arte Morgan, è tornato in un’aula del tribunale di Lecco per la vicenda di stalking nei confronti dell’ex cantautrice Angelica Schiatti. I fatti risalgono al 2020 e il processo si svolge a Lecco perché l’ex cantautrice all’epoca dei fatti era residente in provincia di Lecco.

Morgan è stato ammesso dal giudice Gianluca Piantadosi alla giustizia riparativa ed è stato temporaneamente sospeso il processo a suo carico, in attesa di concludere il percorso previsto dalla giustizia riparativa. Il suoi difensori, gli avvocati Rossella Gallo e Leonardo Cammarata, hanno illustrato al giudice Martina Beggio gli incontri finora svolti in un centro di Milano, mentre l’avvocato Maria Nirta, che assiste la parte offesa, ha chiesto di riprendere il processo. Il giudice ha fissato una nuova udienza ai primi di luglio per valutare il percorso di giustizia riparativa, poi riprenderà il processo e saranno definite nuove udienze.

A.Pa.