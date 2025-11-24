CASO STADIO, I TIFOSI A PRESIDENTE E SINDACO: FINITELA CON QUESTO TEATRINO

Al Sindaco Gattinoni e Al Presidente Aliberti
Da semplici tifosi della Calcio Lecco 1912, prendiamo carta e penna e della nostra umile natura lecchese operaia della vergella vogliamo farvi alcune domande.
Premesso che a noi non interessano strategie elettorali e politiche, o le redivive azioni degli avvoltoi dai capelli bianchi, che più volte sono stati spernacchiati dalla tifoseria bluceleste e pensiamo possano essere alla base di tutto questo gran caos, attendiamo una smentita nel caso.
Sig. Presidente Aliberti, ci sono alcune particolarità che ci sfuggono e non riusciamo a comprendere in tutta questa situazione:
- al momento dell’acquisto della società non era a conoscenza di certe criticità del contratto stipulato con l’amministrazione comunale dalla precedente proprietà?
- che rapporti intercorrono tra la società, nella sua figura di Presidente, e il Consigliere comunale Corrado Valsecchi? ci risulta che Lei stesso ha invitato il consigliere a desistere dal presentare in Consiglio la mozione ora tanto discussa…
- Lei stesso ha dichiarato che molte delle opere accessorie che sono state svolte allo stadio in strutture ecc… sono state realizzate dagli sponsor, quindi non a carico della società.
Quali sono le opere onerose che ha dovuto sostenere la società? Oppure, è lecito pensare che Lei non abbia intenzione di tirare fuori un euro di tasca propria e stia già pensando alla fuoriuscita a breve dalla società?
- Perchè rifiutare l’offerta del Comune di una restituzione della spesa sostenuta, magari in uno o due esercizi di bilancio? Ha già forse l’idea di abbandonare dopo la prossima stagione questa società?
- Ora, Sig. Presidente, senza minacciare di spostare il Lecco da Lecco, e guardi un po’, proprio a Zanica dal suo amico Andreoletti con cui condivide pure lo stesso sponsor tecnico, non crede che forse sia meglio giungere ad una soluzione condivisa? Oppure investire circa 30.000 €, o magari la metà visto che siamo al termine della prima parte di campionato, per un generatore a noleggio come già presente in serie B, e in questo periodo concludere la diatriba con l’amministrazione?
Sono un problema anche quelle poche decine di migliaia di euro? In tal caso crediamo che possa rivolgersi a qualche associazione caritatevole…
Sig. Presidente: perchè non collabora, in caso fosse diversamente chiediamo venia, con chi sta lavorando per uno stadio nuovo e sostenibile, lì dove è situato ora, ma pensa esclusivamente a uno stadio nuovo, quando in realtà ci sono imprenditori che investirebbero denaro nella ristrutturazione del Rigamonti-Ceppi?
Presidente: forse non è al corrente che a Lecco in molti hanno cercato di speculare sull’area dello stadio, di ogni posizione politica e imprenditoriale, facendo strani progetti ma trovando sempre di fronte a loro persone che amano quel posto più di casa loro e quei colori più di ogni cosa e sono disposti a tutto per difenderlo.
Di una cosa può esser certo: noi NON sosterremo la Sua linea.
Il Lecco deve giocare a Lecco, ai piedi del Resegone, non nella triste bassa pianura e per questo rifiutiamo qualsiasi offerta diversa dal rimanere a casa nostra!
L’aquila vola sulla alte cime delle montagne non tra la nebbia della pianura padana, giusto come pro memoria!
È altresì vero, Sig. Sindaco, che la vostra posizione sulla Calcio Lecco è storicamente molto molto patetica.
Non diciamo nulla di nuovo se nella famosa estate per la serie B, l’amministrazione Comunale e altre istituzioni non favorirono di certo la partecipazione alla cadetteria. Siamo consapevoli che questi famosi oramai 350.000 € promessi da qualche consigliere comunale al Presidente Aliberti per la sistemazione della cabina elettrica, abbiano potuto subire delle diverse variazioni e che amministrare una città non sia solo pensare alla Calcio Lecco; ma se durante una trattativa vengono promesse certe cifre, poi rese pubbliche, sarebbe oltremodo corretto rispettare la onorabilità della stretta di mano. Altrimenti, come si dice a Lecco, si è dei “barlafus”.
Avete altre priorità riguardo lo stadio? Allora siate trasparenti e chiari pubblicamente, tralasciando certi interventi nei Consigli Comunali che lasciano il tempo che trovano e dimostrano un distaccamento dalla realtà quasi imbarazzante. I vari avvoltoi politici stiano ben lontani dalla Calcio Lecco: molti di loro manco conoscono un minimo di storia o dove sia il Rigamonti Ceppi.
Conosciamo bene e siamo consapevoli delle relazioni che intercorrono tra amministrazione e gestore dello stadio, ma è oltremodo vero che il Rigamonti Ceppi resta sempre un monumento, un gioiellino incastonato tra lago e montagne che merita rispetto: e una mano sul cuore potrebbe e dovrebbe essere messa da parte vostra!
Ora, Sig. Sindaco e Sig. Presidente Aliberti: vi chiediamo espressamente di porre fine a questo teatrino assumendovi ognuno le proprie responsabilità e agendo in sinergia per l’interesse della Calcio Lecco, se ciò realmente vi interessa.
In caso contrario, finitela con questo teatrino.
Sig. Sindaco: Lei pensi alla montagna, alle aiuole e alla sua campagna elettorale.
Sig. Aliberti: Lei si impegni a concludere il suo progetto triennale cercando di rientrare dalle spese sostenute.
Ma lasciate stare la Calcio Lecco, simbolo di una città con i colori e lo stadio più belli del mondo: lasciatela in buone mani, anche se speriamo che lei voglia restare con una quota minoritaria.
FORZA VECCHIO CUORE BLUCELESTE