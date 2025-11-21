CASO VERTEMATI, BARATELLI: “SANITÀ MALATA, MANCA MERITOCRAZIA”

Cara Aurora,

ho letto la tua lettera (scritta con la sorella Elisa, ndr.). Non conosco personalmente tuo papà, anzi lo conosco ora dalle tue parole.

Condivido tutto quello che hai scritto.

Mi ci ritrovo e ritrovo tante situazioni simili che ho conosciuto.

Meritocrazia: non è più di moda!

Terzo posto nel concorso: è ovvio come scrivi. Era capitato anche a me a un concorso ovviamente proprio nel mio ospedale!

Anni fa (giugno del 2018) un episodio analogo è capitato a Sondrio alla dottoressa Emanuela Tavasci, un’ottima cardiologa.

Allora avevo scritto una lettera aperta per difendere la collega e soprattutto per difendere la professione.

Una lettera “filosofica”, che non è stata capita e aveva scatenato polemiche da parte di quelli allineati con il sistema.

La lettera e gli attacchi che ho ricevuto sono in internet, perché internet conserva tutto.

Avevo ricevuto anche telefonate di stima da parte di infermiere della Cardiologia di Sondrio.

Ma uno, non so chi e non mi interessa saperlo, aveva avuto il tempo per denunciarmi all’Ordine dei Medici perché secondo lui la mia lettera dimostrava un atteggiamento contrario alla deontologia, ovviamente confondendo la deontologia con l’omertà.

La denuncia poi altrettanto ovviamente è finita in niente. La libertà di parola, l’intelligenza e il buon senso del nostro Presidente avevano prevalso.

Per la vicenda del papà mi spiace molto.

Questa è la sanità ammalata che abbiamo, e la sanità fa parte del sistema sociale nel quale viviamo, anch’esso sempre più gravemente ammalato (basta sentire i TG o sfogliare i giornali).

Spiace soprattutto pensando ai pazienti che hanno bisogno di essere curati.

Mi spiace anche pensando ai miei allievi che stanno facendo molti sacrifici per conseguire una laurea che li farà lavorare in questo sistema.

Un abbraccio e un saluto d’incoraggiamento a tuo papà, che ha comunque la fortuna di avere una figlia come te.

Dr Giorgio M. Baratelli

Chirurgo senologo

Direttore Unità di Senologia Ospedale di Gravedona (CO)

Membro Comitato Scientifico Accademia di Senologia “Umberto Veronesi”

Presidente LILT di Como

