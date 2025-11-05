CASSINA: CORRADO PAROLI RINVIATO A GIUDIZIO PER L’OMICIDIO DELLA MADRE

CASSINA VALSASSINA – Il 48enne Corrado Paroli è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio volontario aggravato per la morte della madre, Margherita Colombo, 73 anni. Il processo si terrà in Corte d’Assise a Como entro la fine di novembre.

Dopo un rinvio dell’udienza a ottobre causato da un difetto di notifica, ieri il giudice delle udienze preliminari Salvatore Catalano ha confermato il rinvio a giudizio. Paroli, difeso dagli avvocati Riccardo Mariconti e Isabella Maria Corlaita, è separato dalla figlia dell’ex consigliere regionale Stefano Galli.

La tragedia è avvenuta il 18 novembre dello scorso anno nella casa di Cassina Valsassina, dove la donna è stata trovata senza vita. Accanto a lei c’era proprio Corrado Paroli, in stato di semi-incoscienza per l’assunzione di una dose di psicofarmaci.