VERCURAGO – Stamattina una squadra SAF è intervenuta in supporto alla Soreu118 per soccorrere un minore che ha accusato un malore in gita al Castello dell’Innominato di Vercurago.

Il ragazzo è stato trasportato con una barella portantina fino al mezzo fuoristrada di soccorso e poi trasportato fino all’ambulanza.