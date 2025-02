CCIA, INCONTRO A SONDRIO PER PROMUOVERE LO SVILUPPO LOCALE

LECCO – I vertici delle Camere di commercio di Sondrio e di Como-Lecco si sono incontrati lunedì scorso a Sondrio per una ricognizione dei temi di comune interesse per la promozione dello sviluppo locale.

Il presidente Ezio Vergani e Fabio Dadati, componente della giunta, accompagnati dal segretario generale Giuliano Caramella, hanno incontrato a Sondrio la presidente Loretta Credaro con il segretario generale Marco Bonat.

Il confronto ha consentito di individuare alcuni ambiti di intervento che potranno essere approfonditi nell’ottica di future azioni condivise, in particolare per quanto riguarda la valorizzazione turistica, le infrastrutture di trasporto e lo sviluppo del sistema fieristico.

È stato pertanto assunto l’impegno di formalizzare in apposito protocollo la volontà di intraprendere un percorso coordinato, da estendere anche a ulteriori tematiche con il coinvolgimento degli stakeholder individuati.

La Camera di commercio di Sondrio ha già in essere dal 2001 un accordo di collaborazione operativa con quella di Como-Lecco, posto a base del funzionamento della sede intercamerale di Nuova Olonio e successivamente esteso all’esercizio delle funzioni in materia di metrologia legale e di sostegno alla nuova imprenditorialità.

Primo prossimo obiettivo comune sarà certamente il turismo, settore economico con chiare potenzialità di crescita ancora inespresse per il quale Sondrio, Lecco e Como hanno forte vocazione e due brand di destinazione, “Valtellina” e “Lago di Como”, che già hanno cominciato a dialogare.

Ulteriore tema di condivisa forte rilevanza è certamente quello delle infrastrutture stradali, la Strada Statale 36 che unisce la Valtellina a Lecco, e quindi a Milano. Ma, pure la linea ferroviaria, anche con riferimento ai lavori che sono programmati questa estate sulla tratta Lecco – Colico, con ovvie ripercussioni per il trasporto di persone e merci.

Un ultimo argomento di futuro approfondimento concerne l’evoluzione del sistema fieristico territoriale, con una specifica attenzione alla realtà di Lariofiere della quale è presidente Fabio Dadati.

“L’incontro è stato molto proficuo e ci ha consentito di individuare alcune prime tematiche che potremo sviluppare, nel reciproco interesse. Sul turismo sono molto chiare sia la comunanza di interessi, come pure le potenzialità offerte da una maggiore integrazione attuabile sotto molteplici profili. Le infrastrutture, precisamente quelle sulla sponda lecchese del lago, sono fondamentali per la provincia di Sondrio. Uno stabile dialogo con Lecco non potrà che essere positivo. Per quanto riguarda la collaborazione con Lariofiere, ritengo che si potrebbero trovare ottime opportunità, ovviamente, anche a vantaggio delle strutture che abbiamo sul nostro territorio. In tale senso, intendo prendere contatto sia con il Presidente della Comunità Montana che con il Sindaco di Morbegno” – commenta la presidente Loretta Credaro.

“Un momento di confronto e condivisione davvero proficuo, sviluppato nel contesto di un’accoglienza straordinaria – afferma il presidente Ezio Vergani – I sistemi imprenditoriali del Lario e della Valtellina hanno molto da condividere e mettere a fattor comune con reciproci vantaggi, due economie in parti simili e in altra parte complementari qualora pienamente rese sinergiche. Il rafforzamento della già esistente collaborazione con la consorella di Sondrio costituisce un caposaldo del programma pluriennale recentemente approvato dal Consiglio, e le occasioni per confermarlo nei fatti non mancano. Basti pensare, una su tutte, alle olimpiadi invernali del prossimo anno, evento straordinario che propone ai nostri territori opportunità foriere di sviluppo duraturo nel tempo”.