CCIA, TAVOLA ROTONDA ITALIA-UCRAINA: “OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE”

COMO – Nell’ambito della missione economico-istituzionale in programma dal 5 al 9 maggio, la Camera di Commercio di Como-Lecco ha organizzato l’evento Tavola Rotonda “Italia-Ucraina: opportunità di business e collaborazione”, che si terrà martedì 6 maggio dalle 14:30 alle 17 presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Como-Lecco (Via Parini 16, Como).

L’incontro si inserisce in un percorso avviato con la Camera di Commercio e Industria di Kiev (KCCI) e da una delegazione imprenditoriale proveniente dall’Ucraina, attiva in settori chiave per la ricostruzione economica del Paese.

Durante la Tavola Rotonda le imprese ucraine presenteranno i propri profili e le collaborazioni ricercate; le imprese italiane potranno intervenire, instaurare un primo contatto e proporre possibili sinergie. Seguiranno incontri individuali B2B tra aziende italiane e ucraine.

L’elenco delle imprese ucraine presenti e i relativi profili aziendali sono disponibili nel form di registrazione, da compilare per confermare la partecipazione.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al seguente link: https://www.comolecco.camcom.it/archivio3_eventi-in-agenda_0_840_3_4.html

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Internazionalizzazione all’indirizzo internazionalizzazione@comolecco.camcom.it