“C’È SPETTACOLO A TEATRO”, ALL’INVITO LA RASSEGNA PER LE FAMIGLIE

LECCO – Domenica 13 ottobre è ripartita la rassegna di teatro per bambini e famiglie C’è spettacolo a Teatro, progetto curato da Teatro Invito e che ha sede nello spazio in via Ugo Foscolo 42 a Lecco.

L’iniziativa ha da subito riscosso grande successo di spettatori e pubblico fin dal suo primo appuntamento, con un tutto esaurito per lo spettacolo di apertura Il brutto brutto anatroccolo di Proscenio Teatro.

Il ricco programma si compone di 12 spettacoli per un totale di 14 appuntamenti – compreso quello già andato in scena – che accompagneranno il “pubblico dei più piccoli” fino a domenica 16 marzo.

Gli spettacoli proposti sono selezionati tra le produzioni di compagnie teatrali di interesse nazionale e presentano diversi linguaggi teatrali, dal teatro d’attore al teatro di figura, dalla clownerie al teatro musicale.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 27 ottobre alle 16 con Cappuccetto Blues, spettacolo storico di Teatro Invito che mette in scena la celebre fiaba raccontata (e cantata) dal punto di vista dei lupi. Due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti, ricordano i bei tempi andati, quelli del vecchio zio George, il grande George “Howling” Wolf, artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei modi più impensati… purtroppo finito male: incidente di caccia.

E, ricordando i bei tempi, cantano le loro arie preferite: l’inno dei lupi, la ballata della nonna malata, il blues del cacciatore. Stanno andando a Wolf City, al Wolf Pride, il raduno dei lupi. Tutti ce l’hanno con i lupi solo perché han sempre fame: per questo sono reietti. Ma è il tempo del riscatto! È ora che si ristabilisca la verità. Perciò i due lupi racconteranno la storia a modo loro. Chissà se questa volta l’arte dell’inganno darà i suoi frutti? Chissà come placare questa fame da lupi?

Nello spettacolo di Luca Radaelli i due attori, Stefano Bresciani e Davide Scaccianoce, si basano sulla clownerie, formando una coppia comica che ricorda Stanlio e Ollio. Le canzoni sono originali, cantate e suonate dal vivo. Il tutto è condito con un pizzico di magia, dando vita a una performance molto divertente, sia per i bambini che per i grandi.

È possibile consultare il calendario completo della rassegna, le schede artistiche e le foto di ogni singolo spettacolo sulla pagina del sito web di Teatro Invito accedendo al seguente link:

https://www.teatroinvito.it/portfolio-item/ce-spettacolo-a-teatro/

INFO E BIGLIETTERIA

Biglietti 7 euro dai 3 anni in su

Abbonamento a 3 spettacoli 18 euro

Abbonamento a 6 spettacoli 30 euro

Inizio spettacoli alle 16, la biglietteria sarà aperta al pubblico dalle 15.

Prenotazione sempre consigliata:

prenotazioni@teatroinvito.it – tel. 0341.1691394

I biglietti prenotati devono essere ritirati entro le 15.45

Per richiedere informazioni scrivere a segreteria@teatroinvito.it oppure chiamare lo 0341.1691394