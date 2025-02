CELEBRATA A S. NICOLÒ LA MESSA DEGLI ORATORI IN ONORE DI S. GIOVANNI BOSCO

LECCO – La Messa degli oratori lecchesi in onore di San Giovanni Bosco è stata celebrata nella Basilica di San Nicolò a Lecco. Un momento speciale per celebrare la memoria del Santo patrono degli oratori e dei giovani. La celebrazione serale è stata anche un’occasione per riunire i giovani degli oratori della zona, le loro famiglie e la comunità parrocchiale. La funzione è stata presieduta da don Bortolo Uberti attorniato da numerosi sacerdoti del decanato che hanno condiviso la celebrazione. Erano presenti numerosi educatori, animatori, catechisti, suore e consacrati.

Durante l’omelia Don Bortolo ha ringraziato tutti per quanto fanno negli oratori delle loro realtà comunitarie. “Don bosco sognava…” ha esordito don Bortolo prendendo spunto dal Vangelo che racconta la guarigione della figlia di Giairo (Mc 5). Il prevosto di Lecco Centro ha sottolineato come tutti dovrebbero essere come quest’uomo che è andato da Gesù per portalo dalla giovane, affinché la prendesse per mano e la rialzasse per farla diventare grande. “Non dobbiamo aver timore di andare a ‘disturbare’ Gesù per condurlo ai giovani” ha concluso il sacerdote. È stato anche un momento di preghiera e riflessione, ma pure di festa e condivisione, in cui tutti si sono sentiti parte di una grande famiglia spirituale.

La Basilica di San Nicolò, con la sua maestosa architettura e l’atmosfera solenne, ha offerto il contesto ideale per la celebrazione.

San Giovanni Bosco, noto anche come don Bosco, è stato un sacerdote ed educatore italiano del XIX secolo, fondatore della Congregazione Salesiana. È conosciuto per il suo impegno nell’educazione e nella formazione dei giovani, specialmente quelli più poveri e bisognosi. La sua opera ha avuto un impatto duraturo sulla Chiesa e sulla società e la sua figura è ancora oggi un punto di riferimento per gli oratori e le attività giovanili.