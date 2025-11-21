CELEBRATA ANCHE A LECCO LA “VIRGO FIDELIS”, PATRONA DEI CARABINIERI

LECCO – Questa mattina, al santuario “Nostra Signora della Vittoria” di Lecco, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato la sua patrona, la Virgo Fidelis. Su proposta dell’allora ordinario militare S.E. Mons. Carlo Alberto Ferrero, l’11 novembre 1949 Papa Pio XII promulgò la bolla pontificia con cui concesse all’Arma dei Carabinieri, come santa protettrice, la Beatissima Vergine Maria con il titolo di “Virgo Fidelis”, fissandone la celebrazione il 21 novembre.

Oggi ricorre l’84° anniversario della battaglia di Culqualber, a seguito della quale alla bandiera dell’Arma fu conferita la seconda medaglia d’oro al valore militare, “simbolo del sacrificio e della vicinanza alle comunità di tutti i militari dell’Arma”. Sempre oggi si celebra anche la “Giornata dell’Orfano”: ai figli dei Carabinieri caduti (in pace e in guerra), deceduti in servizio e non, l’Arma dei Carabinieri provvede al sostentamento negli studi, sino al conseguimento del diploma di laurea, attraverso l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.). Agli orfani, primi destinatari del dolore per le gravi perdite di affetto, rivolgiamo l’ultimo ma più sentito pensiero.

Monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco, ha celebrato la funzione religiosa alla presenza delle autorità civili e militari, una rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco con i familiari, gli appartenenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e le rappresentanze locali delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

–

RedLC