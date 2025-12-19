CENA SOCIALE RAGNI DI LECCO: IL “RAGNO D’ORO” 2025 VA A LUCA PASSINI

LECCO – Si è svolta lo scorso venerdì presso l’Osteria Giovannella di Lecco la tradizionale cena sociale dei Ragni della Grignetta, che ha visto la partecipazione di circa 80 persone, tra membri del gruppo alpinistico e amici del sodalizio. L’evento ha rappresentato un importante momento di condivisione e celebrazione dello spirito di comunità che da sempre contraddistingue i Maglioni Rossi.

Nel corso della serata è stato assegnato per la seconda volta il riconoscimento “Ragno d’Oro“, dopo che nella prima edizione, lo scorso anno, il premio era stato attribuito al Ragno Matteo Motta. Quest’anno il prestigioso riconoscimento è andato a Luca Passini (a sinistra nella foto), che a inizio 2026 festeggerà i suoi 20 anni in Maglione Rosso, durante i quali si è sempre messo a disposizione del gruppo come membro del consiglio direttivo, nel quale ricopre attualmente la carica di vicepresidente.

Un premio nato per gioco, diventato già tradizione

Il riconoscimento “Ragno d’Oro” è nato in modo scherzoso e goliardico dal ritrovamento, nei magazzini del gruppo, di un grande medaglione dorato con inciso lo stemma dei Ragni. Quello che era iniziato come uno spunto giocoso si è però trasformato nell’occasione per valorizzare l’attività di quei soci che si distinguono particolarmente non solo nell’attività alpinistica, ma anche nella partecipazione alla vita sociale e nell’impegno a favore del gruppo.

Il premio valorizza quel senso di amicizia e comunità che è il fondamento stesso dei Ragni, esplicitamente richiamato nell’articolo 3 dello statuto del gruppo, che così recita: “Lo scopo dell’associazione è quello di riunire nel suo ambito i migliori alpinisti e arrampicatori lecchesi o della zona, di ambo i sessi, per conseguire, in gruppo, quei traguardi preclusi ai singoli“.

Le motivazioni del riconoscimento

Luca Passini ha ricevuto il “Ragno d’Oro” per la sua presenza costante nelle diverse occasioni di vita sociale, dalla Serata in Maglione Rosso alla gita di gruppo in Sardegna. Particolarmente prezioso è il suo impegno nel costruire e gestire i rapporti con gli sponsor e i sostenitori del gruppo. Nell’ultimo anno, inoltre, ha profuso un impegno instancabile per la riapertura della palestra, affrontando con determinazione tutte le complessità del processo di ampliamento della stessa, iniziato nel 2019, e portando a termine con successo questa sfida cruciale.

Le parole del presidente

“Non è stato facile scegliere a chi assegnare il riconoscimento – commenta il presidente dei Maglioni Rossi Matteo De Zaiacomo – Sono tanti i soci che, con grande generosità ed entusiasmo, mettono a disposizione il loro tempo per il gruppo. Ma alla fine la decisione di premiare Luca Passini è stata unanime. Il suo impegno nell’ambito della squadra sportiva e della palestra dei Ragni è da anni fondamentale, così come quello che dedica a seguire i rapporti con i nostri sponsor e sostenitori. Il riconoscimento Luca se lo merita in modo particolare perché, nonostante tutti questi impegni e tutte le ore sottratte al proprio tempo libero e all’allenamento, e nonostante non sia più un ragazzino, continua a realizzare risultati di tutto rispetto in arrampicata. Nel corso del 2025, infatti, ha salito ben tre vie di grado 8b e un 8b+”.

Verso l’Ottantesimo

Il clima festoso e l’energia che si respirava nella cena sociale sono un ottimo presagio per gli impegni che attendono i Ragni nel 2026: nell’anno ormai alle porte, il Gruppo della Grignetta si appresta infatti a festeggiare gli 80 anni di vita, confermando la vitalità e la passione che continuano ad animare una delle realtà alpinistiche più importanti a livello italiano e internazionale.