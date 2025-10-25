CENSIMENTO ISTAT, A LECCO COINVOLTE QUASI 1200 FAMIGLIE

LECCO – Il Comune di Lecco collabora alla raccolta dei dati necessari al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che quest’anno si realizza con tre diverse indagini che coinvolgono rispettivamente 1175 famiglie residenti nel Comune di Lecco, circa 200 famiglie distribuite in 95 indirizzi e 314 individui.

Le persone che hanno ricevuto o riceveranno a breve la lettera di partecipazione sono invitate a rispondere rispettando le modalità e i tempi indicati dalla tipologia di rilevazione in cui sono state coinvolte. Rispondere al questionario è un atto di responsabilità, ma anche un obbligo di legge: le informazioni raccolte sono infatti essenziali per mantenere monitorate le caratteristiche strutturali e socio-economiche del nostro territorio, pianificare le politiche pubbliche e adempiere a obblighi internazionali.

È importante ricordare che i dati vengono trattati in modo anonimo e utilizzati solo a fini statistici. Per maggiori informazioni e per un supporto nella compilazione è possibile contattare l’ufficio statistica del Comune di Lecco ai numeri 0341 481448 e 424 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e mercoledì dalle 14 alle 16 oppure visitare il sito www.istat.it.