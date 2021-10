LECCO – Una serata speciale dedicata ad uno dei più illustri scrittori italiani del Novecento. Nasce con questo intento l’evento intitolato “Cent’anni di Mario Rigoni Stern“, promosso in occasione dell’anniversario del 1° novembre del 1921, giorno in cui Rigoni Stern nacque, ad Asiago. L’evento ha l’obiettivo di raccontare la poliedricità del personaggio, il suo impegno nel dar voce ai combattenti di guerra e l’amore per la sua terra.

La serata sarà condotta attraverso un dialogo fra Mariapia Veladiano, ex insegnante di lettere, ora scrittrice e collaboratrice di Repubblica, e Giuseppe Mendicino, scrittore e autore del recente volume “Mario Rigoni Stern. Un ritratto”. L’evento è stato inserito tra le manifestazioni organizzate in occasione dei cent’anni del Milite Ignoto, in quanto Rigoni Stern, raccontando la sua esperienza al fronte, è stato portavoce e testimone di quei militari che hanno vissuto uno dei periodi più neri della storia del mondo.

“Mario Rigoni Stern è stato voce dell’ingiustizia della guerra ma anche della capacità del bene di avere senso e valore nei momenti più tragici – commentano il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Nella coincidenza del 100° anno dalla nascita dello scrittore e del 100° anniversario del Milite Ignoto, cui la Città di Lecco ha stabilito di concedere la Cittadinanza onoraria, la viva testimonianza di Mario Rigoni Stern, accompagnata dal suo viscerale amore per la montagna e la natura, diventa preziosa occasione di riflessione sul passato e sul presente”.

L’evento si terrà giovedì 4 novembre dalle 21 nelle scuderie di Villa Manzoni. La partecipazione è gratuita, richiede il possesso della certificazione verde in corso di validità e l’utilizzo della mascherina. Per accedere è necessaria la prenotazione, effettuabile telefonando al numero 0341 481124 dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, oppure scrivendo ad adulti.biblioteca@comune.lecco.it.