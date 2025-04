CENTAURO DI HONG KONG SI SCHIANTA IN GALLERIA IN SS36: ALL’OSPEDALE

DERVIO – Incidente stradale nel pomeriggio nella galleria ‘Dervio’ sulla SS36 in direzione Nord.

Un centauro cinese – di Hong Kong – classe 1999 ha perso il controllo della sua motocicletta, andando a impattare contro la banchina e un paletto. Ha riportato un politrauma – in apparenza non particolarmente critico. Intervenuta l’ambulanza del Soccorso Bellanese (in copertina), il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Gravedona.

Aggiornamenti in pagina, appena disponibili.

RedCro