CENTRALE AL CALEOTTO, LA LEGA: “BENE IL SOSTEGNO DI APPELLO E LECCO IDEALE”

Accogliamo con favore la decisione dei gruppi consiliari Appello per Lecco e Lecco Ideale di sostenere in Consiglio comunale la proposta referendaria promossa dalla Lega Lombarda – Lega Salvini Premier contro la costruzione della centrale di teleriscaldamento nel rione Caleotto.

È un segnale importante: ci sono temi, come la salute dei cittadini e la vivibilità dei quartieri, su cui le appartenenze politiche devono fare un passo indietro. La scelta di realizzare un impianto alimentato a gas metano in un’area residenziale, a due passi da case e scuole, ha sollevato fin da subito tante preoccupazioni, e giustamente. La politica, prima di decidere, deve ascoltare.

Il referendum è lo strumento giusto per dare voce alle persone. Siamo convinti che una decisione di questa portata non possa essere presa senza il coinvolgimento diretto dei cittadini. C’è bisogno di trasparenza, di spiegazioni chiare, e soprattutto di rispetto per chi in quella zona ci vive ogni giorno.

Noi continuiamo il nostro impegno con coerenza e determinazione. Sabato 25 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, saremo ancora in piazza XX Settembre per raccogliere firme a sostegno del referendum. Invitiamo tutti a venire, firmare e informarsi.

Non si tratta di fare battaglie ideologiche, ma di difendere il buon senso e il diritto dei lecchesi a decidere sul futuro della loro città.

Carlo Piazza

Candidato Sindaco di Lecco – Lega Lombarda – Lega Salvini Premier

Cinzia Bettega

Capogruppo comunale – Lega Lombarda Lecco

Emanuele Mauri

Segretario cittadino – Lega Lombarda Lecco – Lega Salvini Premier