CENTRALE AL CALEOTTO, REGIONE ESCLUDE PROCEDURA DI VIA

LECCO – Oggi la Regione si è pronunciata in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di realizzazione di un polo di produzione di energia in via Arlenico di Lecco asservito alla rete di teleriscaldamento (centrale del Caleotto), dopo gli ulteriori approfondimenti tecnici, con riesame complessivo e puntuale della documentazione del consulente Tecno Habitat, prodotti da Acinque Energy Greenway.

È stata confermata l’esclusione dalla procedura di Via.