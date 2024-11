CENTRO CITTÀ SOTTO CONTROLLO, LA POLIZIA IDENTIFICA 79 PERSONE

LECCO – Nel pomeriggio di ieri, a Lecco, ha avuto luogo un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al rafforzamento della percezione di sicurezza ed alla prevenzione della commissione di ogni forma di reato, in particolare in alcune aree urbane maggiormente interessate dalla presenza di giovani.

Il servizio, coordinato della Polizia di Stato, ha visto l’impiego di personale della Squadra Volanti della Questura, coadiuvato da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Sezione Polizia Stradale di Lecco, nonché da personale della Polizia Ferroviaria.

Sono stati effettuati controlli in varie zone del centro cittadino, in particolare in zona stazione, in Piazza Diaz, in piazza Affari oltre che sul lungolago e 2 posti di controllo.

Nel corso del servizio sono state identificate 79 persone, controllati 12 veicoli e controllato un esercizio commerciale.

Sono state elevate 5 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, rispettivamente per veicolo senza copertura assicurativa, per mancato possesso al seguito di documenti di circolazione, per superamento della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione (sovraccarico) e 2 sanzioni per violazione della segnaletica stradale, a cura di personale della Polizia Stradale di Lecco.