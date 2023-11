CENTRO DEL BIONE, SPORT MANAGEMENT SI DIFENDE PER LA PRESUNTA TRUFFA

LECCO – Truffa ai danni del Comune di Lecco per la gestione del centro sportivo Bione, il presidente di Sport Management Spa Giovanni Tosi, sentito dal giudice Giulia Barazzetta, risponde alle accuse: “Non mi sono mai occupato di questioni gestionali e da quanto ho saputo dai manager della mia azienda i dati venivano forniti direttamente dal centro sportivo”.

Giovanni Tosi e Fabio Grisotto, rispettivamente presidente ed ex direttore amministrativo di centro sportivo Bione, devono rispondere in tribunale a Lecco di truffa in concorso ai danni del Comune di Lecco, costituitosi parte civile. I fatti risalgono al periodo tra il 2017 e il 2019 quando la società, che per anni ha avuto in gestione il centro sportivo al Bione, non avrebbe versato all’ente locale una parte della quota parte spettante, pari a 81mila euro, tra cui l’affitto dei campi da gioco da parte di società sportive e non sarebbe stato dichiarato un ulteriore 10% degli incassi. I mancati versamenti, secondo l’accusa della Procura di Lecco, sarebbero pari a 5mila euro per l’ultimo quadrimestre del 2017, 44mila per il 2018 e 32mila nel 2019.

Dopo aver sentito il presidente Tosi sono sfilati otto testimoni della difesa, che hanno chiarito quanto accaduto e respinto l’accusa di truffa.

L’11 dicembre ci sarà la discussione, quindi molto probabilmente la sentenza.

A. Pa.