CENTRO PERTINI: VIA AL NUOVO BANDO PER LA CO-PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

LECCO – A seguito delle manifestazioni di interesse acquisite da un precedente avviso, il Comune di Lecco ha pubblicato un nuovo bando pubblico finalizzato alla selezione di soggetti che contribuiranno alla co-progettazione e alla gestione di attività di animazione del centro civico Sandro Pertini, nell’ambito del progetto ‘Spazio al Talento‘.

Gli attori selezionati dovranno sviluppare un palinsesto di iniziative in ambito sociale, aggregativo, culturale, formativo e sportivo, rivolte a giovani tra i 14 e i 35 anni, pensate per promuovere il protagonismo giovanile all’interno del centro. All’avviso possono candidarsi soggetti non profit a prevalente composizione under 35 (almeno 51%), in forma singola o aggregata. Inoltre, saranno valutate positivamente le proposte che coinvolgono più realtà giovanili del territorio.

Il bando prevede un contributo massimo fino a 88.000 euro per la prima attuazione delle azioni co-progettate, che dovranno essere sostenute e rendicontate entro il 6 aprile. Gli spazi oggetto di gestione e animazione includono ampi ambienti interni ed esterni del centro, recentemente riqualificati. Le candidature dovranno essere inviate entro le 23:59 di mercoledì 12 febbraio tramite PEC all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it , con oggetto: “manifestazione di interesse per la co-progettazione del Centro Pertini” e con allegata la documentazione richiesta dall’avviso.

Così l’assessora alla Famiglia, bambini, ragazzi e politiche giovanili del Comune di Lecco, Stefania Valsecchi: “La realizzazione di un centro aggregativo per i giovani, gestito dai giovani, rappresenta un obiettivo importante per la nostra città. Non si tratta solo di aprire degli spazi, ma di riconoscere che oggi tra le ragazze e i ragazzi di Lecco c’è fermento, creatività, voglia di mettersi in gioco e di assumersi responsabilità. Con questo percorso vogliamo dare loro fiducia concreta: chiediamo ai giovani non di essere semplici ‘utilizzatori’ del centro Pertini, ma di diventarne protagonisti, contribuendo in prima persona a progettarne le attività, a decidere come animarlo, a renderlo un luogo vivo, inclusivo, aperto a tutti”.