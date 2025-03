CENTRO RISORSE DONNE: IN CRESCITA I SERVIZI EROGATI NEL 2024

LECCO – La Provincia di Lecco ha pubblicato il report sulle attività e sui servizi erogati dal Centro risorse donne nel corso del 2024 (consultabile a questo link).

Il servizio, operativo presso i Centri per l’impiego di Lecco e Merate, si occupa con particolare attenzione delle persone interessate a svolgere lavori di cura (colf, assistenti familiari e baby-sitter).

Nel 2024 le operatrici del Centro risorse donne hanno realizzato 572 colloqui specialistici a persone con maggiore esigenza di orientamento e analisi delle competenze, redigendo il curriculum vitae. Rispetto al 2023 (479 colloqui) si è registrato un aumento del 20%.

Quanto alla provenienza delle donne che si sono rivolte al servizio, diminuiscono le donne italiane (25% sul totale rispetto al 35% registrato nel 2023) mentre, in riferimento al 75% di utenti di origine straniera, le donne provenienti dall’est Europa continuano a rappresentare la fetta maggiore di utenti (37%), seguite dall’Africa (33%) e dall’America Latina (27%).

Inoltre, mediante il programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), per la maggior parte delle persone interessate alle professioni di cura sono stati attivati percorsi dotali (313 nel 2024), rispetto ai quali 113 utenti beneficiari di dote hanno trovato un’occupazione entro 120 giorni dalla conclusione del percorso (circa il 36% del totale).

Gli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, con cui è attivo un protocollo d’intesa in fase di rinnovo, hanno collaborato in modo particolare nella gestione del matching incontro domanda/offerta, accogliendo i bisogni delle famiglie e le candidature degli utenti. Nel 2024 sono 317 gli annunci pubblicati nella sezione “lavoro di cura” del sito www.lavoro.provincia.lecco.it.

“Anche quest’anno con questo rapporto vogliamo fotografare l’intensa attività svolta dal nostro servizio in stretta collaborazione con gli Ambiti distrettuali – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – I dati contenuti nel rapporto evidenziano la costante crescita dell’attività rispetto agli anni precedenti e sono molto significativi per orientare le scelte, le azioni e i servizi della nostra amministrazione. Gli operatori che si occupano dei lavori di cura offrono un contributo molto rilevante alle nostre comunità e alle famiglie: perciò, è fondamentale riconoscere e valorizzare questa tipologia di professioni, per renderle più attrattive”.