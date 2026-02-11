CENTRO SPORTIVO BIONE, FUMAGALLI: “TANTE CRITICITÀ E ANSIA ELETTORALE”

Ho partecipato, da spettatore, alla Commissione IV in cui si è affrontato, con la presenza delle società sportive di Lecco, il tema riguardante il progetto del Bione.

Nel merito, sono assolutamente d’accordo con i rilievi puntuali mossi dai consiglieri Corrado Valsecchi e Lorella Cesana, che, come sempre, hanno prodotto, con competenza, uno studio approfondito dei vari aspetti del progetto presentato, mettendone bene in luce le tante criticità.

Condivido anche diverse delle sottolineature espresse dall’altro candidato sindaco, Carlo Piazza, ma soprattutto le molte e puntuali osservazioni delle società sportive presenti in Commissione, che bisognava coinvolgere meglio e prima, riguardo l’opportunità di procedere con una realizzazione che presenta tanti motivi di preoccupazione e lascia aperti grossi problemi.

Rilevo poi come sia del tutto inopportuno, a tre mesi dalle elezioni, che comunque cambieranno l’assetto di governo della città, procedere con una scelta che, così come impostata, oltre ai tanti aspetti da approfondire e chiarire meglio, pregiudicherà enormemente i bilanci delle prossime amministrazioni.

Rispetto delle istituzioni suggerirebbe che, negli ultimi giorni di una consigliatura, non si andasse oltre una buona e attenta “ordinaria amministrazione”, senza ansia da prestazione elettorale. Abbiamo aspettato anni, qualche mese in più non fa nessuna differenza anzi, permetterebbe di fare finalmente meglio.

Mauro Fumagalli

Candidato sindaco Orizzonte per Lecco