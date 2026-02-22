PUBBLICATO IL BANDO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ANNONE

ANNIONE BRIANZA – La Provincia di Lecco ha ufficialmente avviato la procedura per l’affidamento in concessione del Centro Sportivo Comunale di Annone di Brianza, un passaggio atteso da associazioni, società sportive e cittadini che negli ultimi anni hanno visto crescere l’importanza dell’impianto di via Cabella Lattuada come luogo di aggregazione e attività motoria. Il bando, pubblicato dalla Stazione Unica Appaltante (SUA.LECCO), riguarda la gestione completa della struttura per un periodo di nove anni, con un valore complessivo stimato in 776.164 euro. La gara rientra nella categoria CPV 92610000-0, relativa ai servizi di gestione di impianti sportivi, e prevede una procedura aperta secondo quanto stabilito dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023). L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criterio che punta a premiare non solo l’aspetto economico ma anche la qualità progettuale e gestionale.



Tutta la documentazione è disponibile sulla piattaforma regionale SINTEL, dove dovranno essere presentate le offerte entro le ore 9:00 del 16 marzo 2026. L’apertura delle buste è fissata per le 9:30 dello stesso giorno, sempre in modalità telematica. Gli operatori economici saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni, come previsto dal disciplinare.

Per Annone si tratta di un passaggio strategico. Negli ultimi anni il centro sportivo ha ospitato un numero crescente di attività, diventando un punto di riferimento per il tessuto associativo locale. La nuova concessione punta a garantire continuità, investimenti e una gestione professionale capace di valorizzare ulteriormente gli spazi e rispondere alle esigenze della comunità. Il bando è consultabile anche sul sito istituzionale della Provincia di Lecco, nella sezione dedicata ai bandi di gara. Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma telematica indicata, come previsto dalle norme vigenti.

G. P.