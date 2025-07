CENTRODESTRA A LECCO, LEGA: SERVE CHIAREZZA PER PROSEGUIRE INSIEME

Negli ultimi dieci anni, nella provincia di Lecco, il centrodestra ha saputo lavorare in un clima di collaborazione e condivisione, costruendo passo dopo passo un percorso comune. Purtroppo, negli ultimi mesi si sono registrate talune divergenze che rendono oggi necessario un momento di chiarezza.

In particolare, le recenti dichiarazioni e iniziative di Forza Italia, volte a promuovere un’ipotetica coalizione allargata al cosiddetto “Patto per il Nord”, non possono essere accolte dalla Lega Salvini Premier. Si tratta di un’ipotesi per noi impraticabile, poiché riteniamo che certi percorsi rischino di compromettere la coerenza e l’identità delle forze politiche che hanno lavorato finora in sinergia. Ne è d’esempio la posizione sulla Lecco Bergamo definita “immobilismo politico” accusando la Provincia, la Regione e il governo centrale di aver gestito male il progetto con tanto di comunicati, quando il lavoro portato avanti negli ultimi tre anni dal centrodestra a tutti i livelli dice altro.

La Lega Salvini Premier ha sempre dimostrato lealtà e trasparenza, caratteristiche che hanno contraddistinto la nostra presenza sul territorio e il nostro modo di fare politica. Siamo convinti che la chiarezza sia un valore imprescindibile, e per questo chiediamo a Forza Italia di esprimere in modo netto e inequivocabile quale strada intenda percorrere.

L’ultimo comunicato di Forza Italia e il conseguente invito all’inaugurazione della nuova sede provinciale a “Patto per il nord” hanno evidenziato ancora una volta la necessità di definire i confini della coalizione e di chiarire la direzione futura.

Ribadiamo con fermezza che, per la Lega Salvini Premier, non è possibile condividere un percorso con chi propone alleanze incoerenti e senza rispetto nei nostri confronti e nei confronti del nostro segretario federale Matteo Salvini, nei nostri valori e nella nostra visione sempre volta al bene per il territorio.

Confidiamo che Forza Italia voglia chiarire al più presto la propria posizione, così da poter valutare in modo trasparente come proseguire e su quali basi costruire un progetto politico serio e credibile per i cittadini della provincia di Lecco.

Daniele Butti – Segretario Provinciale Lega Lombarda per Salvini Premier