CERBIATTI A SPASSO PER PREMANA. POI UNA VISITA NELL’ORTO

PREMANA – Ancora cerbiatti a spasso per Premana. Icilio Sanelli ha pubblicato nelle ultime ore su Facebook un video, risalente a circa un anno fa, che ritrae due cerbiatti “a passeggio” per via Roma.

Gli animali occupano il centro della strada e hanno corso una volta incalzati dall’auto da cui è stato ripreso il filmato.

Qui il video: https://www.facebook.com/icilio.sanelli/videos/790100913882458

E altri due cerbiatti, o forse gli stessi, sono stati ripresi a fine agosto da Laura Nevicato, che ha registrato un video coi due animali nel giardino di casa, precisamente nell’orto.