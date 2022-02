CASARGO – La Polizia provinciale è intervenuta, ieri mercoledì 2 febbraio, in località Narro di Casargo a seguito di una segnalazione di un cervo maschio impigliato con il palco in una rete di nylon per orti.

L’intervento, cominciato in mattinata e protratto fino al tardo pomeriggio, si è svolto insieme a due veterinari dell’Ats: l’animale è stato sedato, liberato dalla rete e successivamente custodito da personale della Polizia provinciale sino al suo completo risveglio, dopodiché è stato liberato.