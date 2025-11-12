CFPA CASARGO: ELISA BARACHETTI TRIONFA AL “CONCORSO MATTIAS PERI”

CASARGO – Il Cfpa Casargo trionfa a Sondalo. Un riconoscimento davvero prestigioso quello conquistato da Elisa Barachetti, giovane studentessa della classe 3^ B dell’istituto valsassinese, che martedì ha ottenuto il primo posto al ‘concorso Mattias Peri’. L’evento, organizzato dalla omonima associazione di Livigno, dedicata allo chef scomparso nel 2015, si è tenuto presso l’Apf di Sondrio, dove Barachetti, accompagnata dallo chef Andrea Riva, ha rappresentato il Cfpa.

Un appuntamento di notevole valore, che ha visto la giovane promessa dell’Istituto alberghiero di Casargo sbaragliare la concorrenza di numerosi coetanei giunti da molteplici scuole del Nord Italia. Barachetti ha centrato il successo presentando, in accordo con il tema del concorso, una rilettura in chiave estrosa e moderna del pizzocchero. In particolare, la portacolori del Cfpa ha proposto il pizzocchero al quadrato, affascinante rivisitazione della tradizionale specialità, che ha saputo conquistare il massimo plauso della giuria.

“Siamo molto soddisfatti per questo importante successo”, afferma >Francesco Maria Silverij, presidente di Apaf, l’Agenzia provinciale per le attività formative, ente gestore del Cfpa.