CASARGO – È finito il tempo dei grandi viaggi in altri continenti per la scuola alberghiera di Casargo, che nella attuale contingenza economica ha preferito puntare su interventi strutturali, bandi per l’efficientamento energetico, e una gestione trasparente delle finanze.

A tal proposito la Provincia di Lecco, per mano della Direzione organizzativa VI – “Servizio istruzione e formazione professionale” ha affidato ad Andrea Rancan, commercialista e revisore contabile con studio a Menaggio, la “due diligence“ su Apaf – Agenzia provinciale attività formative – e di conseguenza sul Cfpa – Centro di formazione professionale alberghiero di Casargo.