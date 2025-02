CGIL LECCO, CORTINOVIS E VERSACE ELETTE NELLA SEGRETERIA

LECCO – L’assemblea generale della CGIL di Lecco si è riunita presso la Camera del Lavoro del capoluogo per eleggere due nuovi componenti della segreteria confederale. Si tratta di Barbara Cortinovis e Veronica Versace, che ricopriranno il nuovo ruolo mantenendo al contempo l’incarico attuale: Cortinovis, 47 anni, è alla guida della FILCAMS CGIL, categoria che si occupa di commercio, turismo e servizi; Versace, 46 anni, dirige invece la FILLEA CGIL, che rappresenta i lavoratori dei settori edilizia e legno.

Cortinovis e Versace vanno così ad affiancare il segretario generale Diego Riva e l’altro componente di segreteria, Marco Brigatti.

La convocazione dell’assemblea generale è stata anche l’occasione per salutare Francesca Seghezzi, componente di segreteria uscente, che ha già intrapreso un nuovo percorso professionale nell’ambito della CGIL Lombardia.

“Ringraziamo Francesca per il prezioso lavoro svolto in questi anni, augurandole il meglio per il futuro, e diamo il benvenuto a Barbara e Veronica. In un contesto in cui la parità di genere è ancora un obiettivo da conquistare pienamente, questa scelta rappresenta un segnale forte: la CGIL non solo rivendica il diritto delle donne a ricoprire ruoli di responsabilità, ma lo pratica con coerenza e valorizzando le competenze. Il nostro impegno è quello di promuovere una rappresentanza sempre più inclusiva, che sappia dare spazio a chiunque voglia arricchire il sindacato con idee, passione e determinazione”, ha commentato Diego Riva, segretario generale Cgil Lecco.