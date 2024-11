CGIL LECCO, “LO VOLEVANO BENE PURE LE PIETRE”: UN INCONTRO IN RICORDO DI GIUSEPPE DI VITTORIO

LECCO – Giovedì 14 novembre alle 18, presso il salone “Di Vittorio” della Camera del Lavoro di Lecco, CGIL e Associazione Pio Galli promuovono un incontro dal titolo “Lo volevano bene pure le pietre” per ricordare la figura di Giuseppe Di Vittorio, primo segretario generale della CGIL.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Di Vittorio e l’Associazione Casa Di Vittorio di Cerignola (FG), che insieme alla regista Claudia Cremonesi stanno lavorando a un progetto per ricostruire le giornate successive alla scomparsa di Giuseppe Di Vittorio, avvenuta a Lecco il 3 novembre del 1957, quando in tutta Italia si diffuse un immenso cordoglio e ci fu una grande partecipazione di lavoratori e cittadini al passaggio del treno con la salma verso i funerali di Roma.

Questo appuntamento si inserisce nel ciclo di incontri con cui la CGIL di Lecco e l’Associazione Pio Galli hanno voluto ricordare l’80° anniversario degli scioperi del 7 marzo 1944, che vennero ferocemente repressi dai nazifascisti e portarono Pio a compiere la scelta di unirsi alle brigate partigiane in Valvarrone.

Durante la serata verrà proiettato il filmato che dà il titolo all’incontro e che costituisce la prima parte del film in costruzione, incentrata sugli eventi che si svolsero a Lecco. L’incontro proseguirà con i contributi di Edmondo Montali, storico della Fondazione Di Vittorio, e di Giovanna Zunino, presidente dell’Associazione Casa Di Vittorio. A cura dell’Associazione Pio Galli saranno proposti documenti e immagini di quel tempo rintracciati nell’archivio della nostra Camera del Lavoro, materiale che riguarda in particolare il carteggio tra Pio Galli e la moglie di Di Vittorio, Anita.

Con questa iniziativa la CGIL di Lecco intende rinnovare il ricordo di due importanti dirigenti sindacali come Di Vittorio e Galli e commemorare sia il 3 novembre 1957 che il 12 dicembre 2011, date della loro rispettiva scomparsa.