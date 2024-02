CHE GUERRA TRA PIAZZA E ZAMPE: FALÒ, ZECCHE, RICHIAMI E ‘DOMINIO’ SU LECCO

MILANO – La maggior parte delle battaglie in questa guerra in realtà assai lecchese si svolge a Milano, teatro degli scontri la Regione dove i due contendenti entrambi consiglieri occupano ruoli diversi: Mauro Piazza sottosegretario ad Autonomia e rapporti col consiglio regionale, Zamperini presidente della commissione Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine (che lui chiama “Commissione Montagna”, in realtà tutt’altro e maggiore organismo).

Ma l’ente Regione fa solo da sfondo, dato che in discussione è il “primato” nel centro destra lecchese, con tanto di vista sul voto per Palazzo Bovara previsto nel 2026. La prendono da lontano? Sì, certo. Se è vero che uno – Piazza – si è visto materializzare in città dei maxi manifestoni (dice lui di non saperne nulla…) “IL MAURO GIUSTO” mentre l’altro non perde occasioni per punzecchiare il rivale, pre-configurando la mobilitazione totale per contrastare la candidatura a sindaco dell’avversario.

A rischio di allearsi col “nemico” (esterno) pur di eliminare dalla contesa il nemico dentro alla propria alleanza, sussurrano i bene informati.

Rivali che si scaldano non poco. Negli ultimi giorni, prima Zampe che si scatena contro Piazza accusandolo di sottovalutare temi agresti tipo zecche, falò e grigliate di Pasquetta (a lato, un divertente articolo da La Notizia), poi l’altro gallo nel pollaio che chiede al presidente del consiglio regionale Romani un richiamo formale nei confronti del Fratello d’Italia lecchese “Affinché tenga un atteggiamento adeguato e appropriato nella gestione dei lavori della commissione speciale che presiede”.

Motivo, discutendo sul tema dei frontalieri, Zampe avrebbe tolto la parola ai sindacati e alla consigliera di opposizione Paola Pollini.

> Richiesta richiamo a Zamperini

Un atteggiamento “irrispettoso” secondo Piazza – a cui fa eco Angelo Orsenigo, esponente in Regione del Partito Democratico.

