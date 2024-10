PESCATE – L’allerta scatta in piena notte, intorno all’una e mezza: c’è stata una rissa in strada, in via Roma. Coinvolte tre persone, tre uomini di 24, 26 e 37 anni (da chiarire i motivi della violenta lite.

Sul posto si portano ambulanze e un’automedica, i protagonisti del fatto di cronaca vengono trattati in codice giallo (due) e verde; tutti saranno poi trasportati all’ospedale ‘Manzoni’, dove saranno medicati al Pronto Soccorso.

RedCro